Избранный президент Аргентины рассказал о разобщённости в Южной Америке

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Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с RT рассказал, что в Латинской Америке идёт стремительный процесс региональной дезинтеграции, которому нужно положить конец.
Избранный президент Аргентины рассказал о разобщённости в Южной Америке
  • © Reuters

«Аргентина должна подняться с колен. И я бы не хотел говорить только о своей стране, Рафаэль, мне кажется, что после 2000-х годов в Латинской Америке идёт стремительный процесс региональной дезинтеграции», — сказал он в беседе с Рафаэлем Корреа.

По словам Фернандеса, есть очень много региональных соглашений, «из которых ни одно не соблюдается»: ни Тихоокеанский альянс, ни Андский пакт, ни Меркосур.

«Все разобщены, нас разделили, и это очень плохо. Сейчас нам особенно важно работать над процессом интеграции», — добавил он.

27 октября в Аргентине состоялись выборы президента, на которых победил представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес.

Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

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