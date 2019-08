RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» к годовщине трагедии

Документальный канал RTД представит фильм «Беслан. Жизнь за ангелов», который расскажет о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад. Премьера фильма — 1 сентября.

Вместе с участниками событий съёмочная группа RTД вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии. Авторы фильма расскажут о том, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорят с офицером спецназа, который участвовал в их спасении.

«В заложниках были я, моя мама, мой старший брат Борис, старшая сестра Вера и двоюродная сестра Аня. Остались в живых я, мама и сестра Аня. Иногда ты задаёшь себе вопрос: почему вот брат и сестра? Мы сидели рядом. И их нет, а ты есть. Даже не почему, а для чего я осталась жива. Это же не просто так. Наверное, я в какой-то степени должник. Я в долгу у этого мира. Я должна оправдать свою жизнь чем-то хорошим», — говорит Ирина Гуриева, ученица школы №1 Беслана, которой в 2004 году было семь лет.

«Мы должны были дать первый звонок, и я помню, мне ещё дали колокольчик. Я помню, мальчик уже поднял меня, дали в руки этот колокольчик и... прозвенеть я не успела», — вспоминает Дзерасса Кудзаева, которая 15 лет назад пошла в первый класс и была на школьной линейке со всей семьёй.

В 2011 году фильм RTД о трагедии в Беслане «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2019 году серебряным призёром международного фестиваля US International Film & Video Festival стал документальный фильм RT «Нас учили террористы» о детях в Сирии, которых принуждали пройти обучение в лагерях боевиков. Обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals в 2018 году стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals выиграла лента «Белая Африка», а в 2014-м золотую награду взял фильм «Кровная месть». В этом же году документальный фильм «Дети тундры» стал победителем российской премии «Страна».