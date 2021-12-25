Комплексное исследование: как вузы — участники программы «Приоритет 2030» создают карбоновые полигоны

Российские университеты — участники государственной программы «Приоритет 2030» создают карбоновые полигоны. Это специальные площадки для изучения уровня эмиссии и поглощения диоксида углерода (CO₂) и других парниковых газов. Такие исследовательские проекты уже действуют на базе БФУ имени Канта, ТюмГУ и УрФУ. Как рассказал RT ректор БФУ Александр Фёдоров, речь идёт о долгосрочном исследовании, которое поможет в будущем взять под контроль эмиссию углекислого газа. Для этого, в частности, планируется отработать технологию вторичного обводнения болот.

Каждый создающийся в России карбоновый полигон уникален, а для исследований выбираются репрезентативные площадки, свойственные конкретным территориям. Об этом в интервью RT рассказал ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александр Фёдоров. Сейчас у вуза есть две площадки — одна находится на торфяных болотах, вторая представляет собой морской полигон. Они выполняют разные задачи и оснащены разным оборудованием.

По словам Фёдорова, в России пока создано только два карбоновых полигона, имеющих и морскую, и наземную площадки — в Калининграде и в Геленджике. В будущем таких полигонов станет больше.

«На морском карбоновом полигоне прежде всего исследуются потоки метана. Получены первые данные, которые сейчас готовятся для опубликования, и рассчитан план исследований на долгосрочный период. На сухопутной площадке ведутся работы по организации инфраструктуры, для нас сейчас самый главный вопрос — это установка мачт с высокотехнологическим оборудованием. Там проведено первое замерочное бурение торфа, мы знаем всю раскладку по слоям, определены мощность, запасы углерода в торфе, создана карта почв. И это действительно очень важный задел для следующего этапа исследований», — пояснил ректор.

© БФУ имени Канта

По словам Фёдорова, сейчас исследователи в первую очередь работают с индивидуальным коэффициентом эмиссии на каждом из участков — и морском, и земном. В рамках проекта планируется протестировать технологии вторичного обводнения болота — это одна из ключевых задач.

Такое повторное обводнение может превратить торфяник из излучателя CO₂ в его поглотитель, добавил ректор БФУ.

Как вузы — участники программы «Приоритет 2030» создают карбоновые полигоны

Прикладные исследования

Напомним, карбоновым полигоном называют участок с репрезентативными для конкретной территории рельефом, а также структурой растительного и почвенного покрова, на котором проводятся замеры поглощения и эмиссии углерода.

Проект по созданию в России карбоновых полигонов был запущен в феврале 2021 года Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Один из таких полигонов был открыт в Калининградской области.

© БФУ имени Канта

Открытый на базе БФУ полигон называется Росянка и размещён на двух участках общей площадью 255,4 га. Сухопутная часть расположена на Виттгирренском торфянике. Мобильная лаборатория, работающая на солнечных батареях, позволяет учёным делать экспресс-тесты проб торфа, воды и воздуха. Морской участок находится на восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море, где наблюдается метановая аномалия — содержание этого газа в осадках на дне впадины превышает фоновое почти в десять раз.

Как отметила в беседе с RT научный сотрудник БФУ Лейла Баширова, данные, собранные на полигоне, будут использоваться для мониторинга: систему отслеживания эмиссии и стока парниковых газов планируется создать по всей России.

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«Помимо фундаментальных исследований, это ещё и исследования прикладные, потому что на данном этапе нам необходимо понять, каков баланс между эмиссией и стоком парниковых газов. В дальнейшем мы будем уже переходить к контролю эмиссии парниковых газов, применению различных технологий по уменьшению этой эмиссии», — пояснила она.

Поддержку на проведение исследований БФУ получил в рамках программы «Приоритет 2030», куда вуз вошёл по итогам конкурса.

Напомним, «Приоритет 2030» — масштабная государственная программа поддержки и развития университетов. Она призвана создать большую группу вузов — лидеров в сфере инноваций и научного знания. Программа была разработана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, отбор завершился в октябре 2021 года. Конкурс выдержал 121 вуз, включая профильные и региональные университеты. Каждый участник программы может рассчитывать на грантовую поддержку со стороны государства в объёме до 1 млрд руб.

Зелёные технологии

Ещё два вуза — участника программы «Приоритет 2030» тоже проводят исследования на карбоновых полигонах. В августе 2021 года такая площадка открылась в Тюменской области, на биостанции ТюмГУ на озере Кучак. Полигон позволяет проводить анализ территории для расчёта биологической массы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации с помощью беспилотных систем и наземного оборудования.

Полученные в результате исследований данные планируется использовать в проектах по восстановлению лесов, развитию сельского хозяйства, а также для создания территорий с повышенной способностью поглощать углекислый газ — карбоновых ферм.

© БФУ имени Канта

Как ранее пояснил ректор ТюмГУ Иван Романчук, университет будет координировать сеть карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Кроме того, университет станет методическим и образовательным центром подготовки кадров для всей России.

В октябре 2021-го свой карбоновый полигон открыл и Уральский федеральный университет (УрФУ). Площадка создана по пилотному проекту Минобрнауки в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года и называется Урал-Карбон.

Полигон располагается на базе Коуровской астрономической обсерватории УрФУ и представляет собой две площадки общей площадью более 300 га. На полигоне создана вся необходимая для проведения исследований инфраструктура, размещено оборудование для измерения потоков парниковых газов, созданы лаборатории и аудитории для занятий. На базе полигона будет запущена образовательная программа для студентов, аспирантов и доцентов профильных направлений УрФУ.