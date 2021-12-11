Правительство одобрило проект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство России одобрило проект федерального закона «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов Российской Федерации путём внесения изменений в данный закон», — говорится в сообщении.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона выполняет все свои обязательства в вопросе борьбы с изменением климата.