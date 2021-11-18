Путин заявил о выполнении Россией своих обязательств в вопросе борьбы с изменением климата

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выполняет все свои обязательства в вопросе борьбы с изменением климата.
Путин заявил о выполнении Россией своих обязательств в вопросе борьбы с изменением климата
  • AP

«Всё более острой становится и проблема изменения климата. В её разрешении Россия участвует инициативно, творчески», — заявил он.

По его словам, чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность российских лесов и экосистем сделали Россию одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Парижскому соглашению», — подчеркнул Путин.

В конце октября Путин принял участие в пленарном заседании по климату и здравоохранению саммита G20. В частности, президент отметил, что сокращения объёмов выбросов парниковых газов в мире недостаточно и нужно наращивать их поглощение, в чём у России большой потенциал. 

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