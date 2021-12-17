Путин заявил о наличии у России инструментов для решения экологических проблем

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У России есть большое количество инструментов для решения экологических проблем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин заявил о наличии у России инструментов для решения экологических проблем
  • РИА Новости

«У нас много инструментов решения проблем и защиты природы, решения экологических проблем, в том числе связанных с изменением климата. Во многих других странах многие инструменты использованы, а ресурс исчерпан. У нас — нет, у нас ещё есть над чем работать», — приводит ТАСС его слова.

Путин отметил, что работу энергетического сектора, системы ЖКХ и энергосбережения можно организовать с меньшими выбросами и большим эффектом для защиты природы.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года.

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