Контроль за выбросами введут во всех проблемных городах России в 2022 году

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года.
Контроль за выбросами введут во всех проблемных городах России в 2022 году
  • Reuters

Об этом она заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Доложу о масштабировании эксперимента на все городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. С 1 сентября следующего года эксперимент по квотированию будет расширен на все города, где остро стоит проблема качества воздуха», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

Она отметила, что перечень городов будет формироваться на основании методики, утверждаемой приказом Минприроды.

Ранее Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать возможность перерабатывания органических отходов, включая пищевые отходы ресторанов и торговых сетей, в удобрения.

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