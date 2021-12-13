В России изучат возможность перерабатывания пищевых отходов ресторанов в удобрения

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать возможность перерабатывания органических отходов, включая пищевые отходы ресторанов и торговых сетей, в удобрения.
В России изучат возможность перерабатывания пищевых отходов ресторанов в удобрения
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Об этом говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».

В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения.

Уточняется, что в широком смысле министерствам нужно будет до 15 декабря проанализировать техническое регулирование, можно ли использовать органические отходы как вторичные ресурсы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.

Как пояснил изданию глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно также высушить, чтобы сделать из них высококачественное сырьё для производства кормовых добавок для домашних и продуктивных животных.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.

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