В России изучат возможность перерабатывания пищевых отходов ресторанов в удобрения
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Об этом говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».
В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения.
Уточняется, что в широком смысле министерствам нужно будет до 15 декабря проанализировать техническое регулирование, можно ли использовать органические отходы как вторичные ресурсы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.
Как пояснил изданию глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно также высушить, чтобы сделать из них высококачественное сырьё для производства кормовых добавок для домашних и продуктивных животных.
Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.