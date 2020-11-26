«Видим стабилизацию ситуации»: зампред правления МКБ Олег Борунов о курсе рубля, инфляции и прогнозе по ВВП России

Ситуация на российском валютном рынке начала стабилизироваться после резких колебаний в начале ноября. При этом уже к концу 2020 года курс доллара может опуститься ниже отметки 75 рублей. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. По его словам, в случае отсутствия повторных карантинных ограничений снижение ВВП России по итогам года составит лишь 3,6—3,8%, а уже в 2021-м экономика вырастет на 2,5%. Помимо этого, эксперт также рассказал о возросшем притоке россиян на фондовый рынок в связи с падением банковских ставок по депозитам.

— Олег Александрович, на фоне наблюдаемого роста заболеваемости коронавирусом в мире, ситуации вокруг выборов в США, а также ряда других факторов каким вы видите курс доллара по отношению к рублю на конец 2020 года?

— Мы видели серьёзное ослабление курса рубля в октябре. Оно было связано с несколькими факторами — неопределённостью в преддверии президентских выборов в США, ситуацией в Белоруссии и военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Всё это дополнительно к ситуации на сырьевых рынках оказывало дополнительное негативное влияние на российскую валюту.

Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. Нацвалюта начала укрепляться после достижения пиковых значений выше 80 рублей за доллар. Ожидаем, что при отсутствии других негативных факторов курс доллара на конец года будет в коридоре 72—75 рублей. Диапазон достаточно широкий, но мы смотрим позитивно на перспективы российской валюты.

Олег Борунов о ситуации на валютном рынке

— Насколько, по вашей оценке, в настоящий момент рубль и российские ценные бумаги недооценены из-за геополитических рисков?

— С начала года рубль вместе с турецкой лирой, аргентинским песо заметно ослаб по отношению к другим валютам. В этой связи мы действительно можем говорить о недооценённости нацвалюты и российского рынка ценных бумаг в целом.

Об этом свидетельствуют и фундаментальные показатели стоимости наших компаний. В долларовом отношении наш рынок просел на 20% по отношению к началу года относительно финансовых рынков других стран. Кроме того, стоит обратить внимание и на дивидендную доходность. Средняя дивидендная доходность по российским компаниям составляет около 7%, в то время как, например, по американским — лишь около 1,2—1,5%.

— Как отмечают и в правительстве, и в экспертном сообществе, произошедшее с начала 2020 года ослабление рубля не привело к резкому росту потребительских цен в России. С чем это связано?

— Я думаю, основных причин несколько.

Во-первых, это грамотная политика Центрального банка по таргетированию инфляции. Во-вторых, это программа импортозамещения, которую проводит наше правительство, из-за чего изменение курсов валют оказывает меньшее влияние на стоимость продовольственной корзины.

Олег Борунов о причинах стабильной инфляции

В-третьих, фактор волатильности валюты оказывает всё меньшее влияние на население, поскольку россияне во многом уже привыкли к тем изменениям, которые происходят с рублём.

— Каков ваш прогноз по инфляции на конец года?

— По нашей оценке, инфляция будет чуть выше прогноза, который устанавливает ЦБ (3,9—4,2%). Мы видели, что в октябре произошло ускорение непродовольственной базовой инфляции. Поэтому ожидаем, что по итогам года показатель роста потребительских цен будет в коридоре 4,2—4,4%.

— В начале пандемии российские власти предполагали, что в 2020 году ВВП страны сократится на 5%, а эксперты Международного валютного фонда (МВФ) оценивали вероятное снижение в 6,6%. Сейчас и в правительстве, и в МВФ ожидают, что экономический спад в России окажется не таким глубоким и будет вблизи 4%. Каковы ваши прогнозы на этот счёт?

— Наши прогнозы совпадают. Мы ожидаем, что падение может оказаться даже чуть меньше — вблизи 3,6—3,8%.

Здесь надо, конечно, отметить фактор пандемии и дополнительных ограничений. Ситуация каждый день меняется. Пока что, к сожалению, мы наблюдаем рост числа зафиксированных случаев COVID-19 по стране, а также введение дополнительных ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому прогноз ещё может корректироваться.

Если не будет повторения локдаунов, которые были в марте — апреле, то мы сохраняем свой прогноз снижения ВВП на 3,6—3,8% в 2020 году и с последующим ростом до 2,5% в 2021-м.

— В условиях пандемии Центробанк продолжил снижение ключевой ставки и в июле опустил её до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Однако на последних двух заседаниях регулятор предпочёл выдержать паузу. Стоит ли ожидать ещё одного снижения ставки в декабре?

— Я думаю, что при текущих условиях в декабре Центральный банк вновь сохранит ставку на текущем уровне — 4,25% годовых. При этом мы ожидаем, что весь следующий год ЦБ будет сохранять мягкую риторику и удерживать ключевую ставку вблизи текущих уровней. Повышения ставки мы ожидаем не ранее конца 2021 — начала 2022 года, когда экономика по нашему прогнозу выйдет на уверенную траекторию роста.

— Хотя снижение ключевой ставки привело к удешевлению кредитов, действия ЦБ спровоцировали и заметное падение банковских ставок по депозитам. На этом фоне россияне всё чаще предпочитают хранить деньги в более доходных акциях и облигациях. Как этот тренд влияет на российский фондовый рынок?

— Мы видим серьёзный прогресс по данному направлению. Только в октябре в России было открыто рекордное количество брокерских счетов — больше 700 тыс. При этом всего с начала 2020 года в России было открыто больше брокерских счетов, чем за все предыдущие годы. Параллельно мы видим увеличение инвестиционной грамотности населения.

Олег Борунов об интересе россиян к фондовому рынку

Снижение ставок по депозитам влияет на пересмотр инвестиционных стратегий и у населения. Россияне действительно начинают вкладывать деньги в ценные бумаги в качестве альтернативы банковским вкладам. Мы считаем, что эта тенденция продолжится, поэтому мы тоже укрепляем направление и развиваем свою брокерскую платформу «МКБ Инвестиции», чтобы можно было дать нашим клиентам полный сервис и продуктовую линейку по данному направлению.