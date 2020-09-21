Время быть первыми: объявлены победители национального чемпионата WorldSkills — 2020

Церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia состоялась в Москве. Конкурс стал самым масштабным по количеству участников, экспертов и болельщиков не только в России, но и во всём мире. За молодыми профессионалами следили 10 тыс. камер. Абсолютными чемпионами соревнований стали конкурсанты из Москвы, набравшие наибольшее число голосов во всех номинациях и компетенциях.

Церемония закрытия VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020 состоялась в Москве. Самый масштабный финал в истории конкурса принял Кузбасс, превратившийся в главный инновационный центр профессионального образования в стране. Почти 3 тыс. участников, в том числе 1 тыс. юниоров, более 700 экспертов из всех регионов России и 78 стран, 50 крупнейших компаний-партнёров. За работой молодых профессионалов следили 10 тыс. камер — всё как на площадке большого кино.

Рабочие становятся популярными

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для организаторов. Тем не менее им удалось первыми в мире создать и применить на практике принципиально новую дистанционно-очную технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате финал Национального чемпионата в этом году стал самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения WorldSkills.

Открыла церемонию звезда отечественной поп-сцены Юлианна Караулова. Исполнив один из своих главных хитов «Внеорбитные», она произнесла напутственные слова участникам конкурса: «Молодые профессионалы, пришло время быть первыми».

Именно под девизом «Время быть первыми» прошёл весь финал конкурса. И это не случайно: в 2020 году основной площадкой чемпионата стал Кузбасс — мощный индустриальный регион и родина человека, который первым вышел в открытый космос, — Алексея Леонова. Кто, как не он, может быть лучшим ориентиром для молодых профессионалов. Ведь каждый желает повторить жизненный путь легенды, чьё имя стало частью мировой истории.

Провели финальную церемонию Родион Газманов и Яна Чурикова. Вместе с участниками, болельщиками, экспертами и первыми лицами государства они открыли новую страницу в истории WorldSkills Russia и доказали, что 2020 год — это время технологий и невероятных открытий. Как напомнили ведущие, молодым профессионалам под силу всё. И если другие воспринимают испытания как преграду, то они считают это возможностью проявить себя.

Одним из первых участников чемпионата поприветствовал президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил: конкурс стал большим событием для каждого, а молодые профессионалы доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими специалистами и добиваться успеха.

«Убеждён, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является Национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда» — отмечается в послании главы государства.

К конкурсантам обратилась и вице-премьер Татьяна Голикова. Она заметила, что Россия стала первой в продвижении неожиданной формы конкурса — дистанционно-очной. Но, несмотря на это, по её словам, WorldSkills в России имеет самобытные черты, прочно вошёл в нашу жизнь и стал одним из национальных приоритетов.

«Достаточно сказать, что ещё в 2017 году количество юношей и девушек, которые поступали в средне-специальные учебные заведения в России, составляло 963 тыс. человек. Сегодня, в 2020/21 учебном году, ожидается 1 млн 200 тыс. абитуриентов. Этому способствовало движение WorldSkills», — подчеркнула Голикова.

Взгляд из космоса

Серьёзный подъём средне-специального образования в России отметил и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он пообещал не ограничиваться лишь этой областью и начать работать над повышением уровня школьного и высшего образования в регионе.

«Основной акцент работы будет направлен на создание в Кузбассе системы подготовки специалистов в строительной отрасли Сибири и Дальнего Востока. Мы чувствуем нехватку высококвалифицированных кадров. Поэтому был создан Кузбасский строительный техникум. Впереди нас ждёт создание восточного полигона Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Необходимы лучшие специалисты в этой области», — сказал Цивилёв.

Он пригласил всех желающих посетить Кузбасс в следующем году на празднование 300-летия региона. Одним из самых важных достижений конкурса губернатор назвал то, что все участники, болельщики и эксперты стали друзьями и объединились в команду профессионалов.

За достижениями начинающих специалистов наблюдали даже из космоса. Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), вышли на связь с финалистами WorldSkills Russia.

«Пусть вашу мечту ничего не останавливает. Только всегда помните: один человек может достичь многого, но любое большое дело, например полёт в космос, — это всегда результат работы команды. Вместе вы можете совершить невозможное. Учитесь, мечтайте, дерзайте», — сказал Вагнер.

Победители объявлены

В этом году соревнования прошли по 130 компетенциям для молодых специалистов и по 71 — для юниоров. Система оценки была разделена на несколько блоков. Работы конкурсантов оценивались экспертами в домашнем регионе, либо удалённо с помощью визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направлялось экспресс-почтой в основной центр управления соревнованиями в Новокузнецке или во вспомогательные центры в Москве и Казани.

По итогам подсчёта голосов абсолютным чемпионом WorldSkills Russia — 2020 объявлена Москва. Молодые профессионалы из столицы набрали наибольшее число баллов во всех номинациях и компетенциях. Призёрами в этой категории стали Татарстан, Кузбасс и Московская область.

Москва признана и самым активным субъектом среди всех участников интерактивных мероприятий.

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В номинации прогресс года победили два региона: Якутия и Томская область. В текущем медальном зачёте они поднялись сразу на десять строчек.

Награду получил и участник, набравший наибольшее количество баллов в конкурсе, — это Иван Мокробородов из Красноярского края. Он выступил в компетенции «Промышленная автоматика». Самым юным конкурсантом в этом году стала десятилетняя Дарья Михневич из Владивостока — профессионал в компетенции «Администрирование отеля». А лучшим представителем Кузбасса — принимающего чемпионат региона — объявлен электрослесарь Владислав Барышев. Всем им предстоит представить Россию на мировом чемпионате WorldSkills.

Примечательно, что победители были не только среди участников, но и среди экспертов. Триумфатором стал мастер плиточных работ Евгений Кислов — восемь лет подряд он оценивает выступления молодых профессионалов и выбирает лучших из лучших.

Благодаря этому нацфиналу теперь болельщики — неотъемлемая часть движения WorldSkills. В 2020 году, несмотря на удалённый формат конкурса, клубы болельщиков связали социальные сети. Более 130 тыс. человек из 62 регионов России объединились в одно сообщество и доказали: искренняя поддержка и вера в победу могут сотворить чудеса. Самым активным стал клуб из Ярославской области. За это его участники были награждены поездкой на главный горнолыжный курорт Сибири — Шерегеш — с правом проживания в престижном отеле.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2020 завершился. В следующем году конкурс проведёт Башкирия. В ознаменование этого глава республики Радий Хабиров принял главный флаг соревнований.