В Калининграде стартовал чемпионат WorldSkills Russia

В Калининграде 3 февраля открылся чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills Russia.

Как сообщает «Янтарный край», в этом году более 330 студентов и школьников примут участие в соревнованиях по 30 основным компетенциям и 14 юниорским.

В организации проведения чемпионата задействованы 420 экспертов.

«WorldSkills строится на трёх китах — это мастерство, качество и красота. Ведь когда профессионал своего дела правильно выполняет свою работу, это завораживает. Вы уже победители, так как учитесь по мировым стандартам и стараетесь им следовать. Желаю завести новые знакомства и продемонстрировать все свои таланты», — отметила заместитель гендиректора по подготовке кадров WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

Победителей и призёров назовут 7 февраля. Они смогут участвовать в межрегиональном отборе, а потом претендовать на победу в национальном чемпионате.