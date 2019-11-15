В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы»

В Липецкой области с 18 по 29 ноября пройдёт IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает kp.ru.

Более 250 студентов профессиональных образовательных организаций и 90 юниоров из Липецкой, Воронежской, Московской, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Республики Коми встретятся на соревнованиях по 49 компетенциям — в том числе инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы и др.

В рамках чемпионата также будет организован II Региональный чемпионат «Навыки мудрых 50+» по шести компетенциям: сварочные технологии, малярные и декоративные работы, технологии моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание.

Деловая программа будет включать встречи, панельные дискуссии, проектно-аналитические сессии, а также форум «Наставник».

Оценивать работу участников будут более 500 экспертов.

Имена победителей чемпионата станут известны на закрытии, которое пройдёт в Липецком государственном техническом университете 29 ноября 2019 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пройдёт VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).