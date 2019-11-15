В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы»
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Более 250 студентов профессиональных образовательных организаций и 90 юниоров из Липецкой, Воронежской, Московской, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Республики Коми встретятся на соревнованиях по 49 компетенциям — в том числе инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы и др.
В рамках чемпионата также будет организован II Региональный чемпионат «Навыки мудрых 50+» по шести компетенциям: сварочные технологии, малярные и декоративные работы, технологии моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание.
Деловая программа будет включать встречи, панельные дискуссии, проектно-аналитические сессии, а также форум «Наставник».
Оценивать работу участников будут более 500 экспертов.
Имена победителей чемпионата станут известны на закрытии, которое пройдёт в Липецком государственном техническом университете 29 ноября 2019 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пройдёт VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).