В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы»

Короткая ссылка
В Липецкой области с 18 по 29 ноября пройдёт IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает kp.ru.
В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы»
  • © worldskillsrussia
  • Instagram

Более 250 студентов профессиональных образовательных организаций и 90 юниоров из Липецкой, Воронежской, Московской, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Республики Коми встретятся на соревнованиях по 49 компетенциям — в том числе инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы и др.

В рамках чемпионата также будет организован II Региональный чемпионат «Навыки мудрых 50+» по шести компетенциям: сварочные технологии, малярные и декоративные работы, технологии моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание.

Деловая программа будет включать встречи, панельные дискуссии, проектно-аналитические сессии, а также форум «Наставник».

Оценивать работу участников будут более 500 экспертов.

Имена победителей чемпионата станут известны на закрытии, которое пройдёт в Липецком государственном техническом университете 29 ноября 2019 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пройдёт VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить