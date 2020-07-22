В Москве пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia

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В Москве с 1 по 20 августа пройдут Всероссийские отборочные соревнования по рабочим специальностям чемпионата WorldSkills Russia 2020. Столицу представят 30 конкурсантов, из них восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет.
В Москве пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Для выступления ребят команды московских колледжей подготовили конкурсные площадки, соответствующие всем техническим требованиям и дистанционному формату соревнований», — отметил начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Победители отборочных соревнований примут участие в финале на национальном чемпионате.

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