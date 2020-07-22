В Москве пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
«Для выступления ребят команды московских колледжей подготовили конкурсные площадки, соответствующие всем техническим требованиям и дистанционному формату соревнований», — отметил начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.
Победители отборочных соревнований примут участие в финале на национальном чемпионате.