«Будущее Кузбасса — в молодых специалистах»: состоялась церемония открытия финала национального чемпионата WorldSkills

Финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia открылся в Москве. Конкурс стал самым масштабным за всю историю своего существования и впервые пройдёт в Кузбассе. Церемония открытия финала ознаменовалась рекордом для Книги Гиннесса: более пяти тысяч человек продемонстрировали в видеорежиме приветственную цепочку с жестом «Дай пять!». Как заявил губернатор Сергей Цивилев, региональные власти стремятся показать развивающийся Кузбасс, в котором есть возможности учиться и работать.

Церемония открытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2020) состоялась в воскресенье, 6 сентября, Москве. Ведущими торжества стали Родион Газманов и Яна Чурикова. Конкурс уже можно назвать уникальным: впервые в истории он проходит в дистанционно-очном формате — начинающие специалисты работают на реальных площадках, а эксперты оценивают результат в прямом эфире.

От новых технологий до рекорда Гиннесса

С каждым годом участников национального чемпионата становится всё больше. Так, если в 2018-м их было 800 человек, в 2019-м — 1500, а в 2020-м — уже свыше 2800. Это представители всех регионов России и 78 стран мира.

Хозяином заключительной части чемпионата в нынешнем году выбран Кузбасс — мощный индустриальный регион, родина угледобывающей, металлургической и химической промышленности. Он два года стремился к этому празднику и, достигнув наконец своей цели, подготовился к нему на самом высоком уровне.

«Для Кузбасса мы провели масштабнейшую реформу среднего специального образования. Всеми силами поддерживаем молодых профессионалов, поскольку Кузбасс нуждается в высококвалифицированных кадрах. Мы подняли на совершенно новый уровень всю организацию образования в регионе. Хотели бы пригласить вас в наш новый, знаковый объект — Кузбасский строительный техникум. Отныне мы стремимся к тому, чтобы все остальные региональные образовательные учреждения соответствовали такому уровню», — рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Изначально финал национального чемпионата планировалось провести в июле в Новокузнецке, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и организаторам пришлось полностью переделать формат. От идеи отменить конкурс руководство региона и союз «Молодые профессионалы» отказались практически сразу — WorldSkills имеет слишком большое значение для Кемеровской области при её быстром развитии и постоянном появлении вакантных мест на предприятиях. По мнению властей региона, будущее Кузбасса — в молодых специалистах.

«Мы хотим показать всем наш Кузбасс — замечательный, красивый, развивающийся регион, в котором есть возможности учиться и работать. Мы привлекаем всех к сотрудничеству с нами. Сегодня это не просто чемпионат, сегодня это праздник нашей молодёжи», — отметил Цивилёв.

Весь чемпионат, по его словам, пройдёт при поддержке центра обработки данных, который был создан специально для подобных мероприятий. С учётом наработок, сделанных в регионе ранее, Кузбасс становится одним из национальных лидеров по цифровизации. Как подчеркнул генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов, проведение чемпионата стало отличной возможностью применить те технологии, которые раньше боялись использовать.

«Нам пришлось разъединить людей, а чемпионат должен, напротив, объединять их. Но для нашей огромной страны это всё же позволило решить ряд задач. Например, исправить ситуацию, когда в вашем городе или посёлке нет сильного преподавателя. Теперь вы можете через систему дистанционного подключения привлечь такого педагога из любой точки страны и мира. Отныне технология может использоваться и для таких профессий, как повар или сварщик», — резюмировал Уразов.

Он также отметил высочайший уровень организации чемпионата, заявив, что руководство WorldSkills Russia находилось практически на краю пропасти. Однако соревнования состоялись, и это, по словам гендиректора союза, говорит о высоком потенциале Кузбасса.

© фото Екатерина Трушникова

Финал WorldSkills Russia 2020 стал уникальным не только по формату его проведения, но и по масштабу: почти три тысячи участников из 78 стран и всех регионов России — от Камчатки до Севастополя. Несмотря на удалённость, конкурсанты смогли почувствовать поддержку своих родных, друзей и коллег: для этого был запущен флешмоб «Дай пять!» — жест, знакомый каждому жителю Земли, символ гостеприимства и дружелюбия. Каждый желающий мог записать видео с простым движением рук и выслать организаторам конкурса. Все ролики смонтировали в один и в результате получилась бесконечная цепочка приветствия — она стала самой длинной в мире и установила рекорд для Книги Гиннесса — 5069 жителей шести континентов и 10 136 жестов. Это реальное подтверждение того, что Кузбасс объединил весь мир.

Нужна чёткая цель

Как и весь чемпионат WorldSkills Russia 2020, церемония открытия финала стала уникальным праздником. Началась она с выступления Сергея Лазарева, исполнившего мировой хит 2016 года You are the only one. Далее гостей и участников соревнований поприветствовали знаменитые представители Кузбасса: актёр и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель и театральный режиссёр Евгений Гришковец, журналист и телеведущий Вадим Такменёв. В онлайн-формате они рассказали о ключевых для региона промышленных предприятиях, музеях и туристических объектах.

На церемонии открытия выступил и Олег Газманов. Исполнив песню «Кузбасс», он признался в любви к Кемеровской области и рассказал о её жителях, достижениях и уникальной природе.

«Я езжу по стране уже 52 года, во всех местах бывал и бываю. Видел в Кузбассе разрушительные 1990-е годы, видел, как всё полегло и как поднималось. Когда писал эти стихи и до сих пор когда пою эту песню — мурашки бегут», — сказал Газманов.

Он также раскрыл участникам WorldSkills секрет успеха: необходимо выбрать цель, поверить в неё, поверить в себя и сильно захотеть её добиться. И тогда, по словам артиста, под целеустремлённого человека прогнётся весь мир.

«Верьте в себя и свою страну!» — заключил Газманов.

С напутственным словом выступили представители государственной власти. Так, председатель правительства России Михаил Мишустин в приветственной телеграмме пожелал участникам чемпионата успехов, приятного общения, новых знаний и побед.

«Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди – грамотные, увлечённые, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие своё дело. Именно таких людей объединяет российское движение «Молодые профессионалы», — заявил Мишустин.

Также к участникам фестиваля обратились вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов и полномочный представитель президента России Сергей Меняйло. Все они отметили скорость и качество подготовки Кузбасса к чемпионату, важность его проведения и широкую географию конкурсантов.

В рамках церемонии открытия финала прошёл парад команд. Представители Приморья, Орловской области, Краснодарского края, Камчатки, Севастополя, Карачаево-Черкесии и других субъектов России рассказали о достопримечательностях и достижениях родных субъектов. Кроме того, ведущие мероприятия перечислили страны — участницы чемпионата. Среди них Германия, Гана, Белоруссия, Коста-Рика, США, Канада, Бельгия, Казахстан, Филиппины, Финляндия, ОАЭ, Польша и десятки других.