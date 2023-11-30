В следующем году будет введён в строй новый учебно-лабораторный корпус ТюмГУ. Он станет первым специализированным зданием университета, в котором будут обучаться студенты первой ступени в рамках образовательной модели «2 + 2 + 2». Корпус задуман как место пересечения различных дисциплин, а кроме того, как общественное пространство, которое изменит городскую среду. Здание спроектировано с учётом климатических целей: максимально задействованы «зелёные» и энергосберегающие технологии. Корпус станет центром притяжения для специалистов, создающих экономику будущего — наукоёмкие и креативные решения.

В 2024 году Тюменский государственный университет откроет двери нового учебно-лабораторного корпуса. Здание площадью более 33 тыс. кв. м станет крупнейшей учебной площадкой в Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Правительства Тюменской области.

Сегодня ТюмГУ — разработчик передовой национальной образовательной модели, участник федеральной программы развития «Приоритет 2030». ТюмГУ привлекает творческую и активную молодёжь со всей страны образовательными и исследовательскими возможностями. Многие выпускники остаются работать в Тюменской области. Таким образом, университет влияет на будущее всего региона.

Однако действующие учебно-лабораторные корпуса физически не могут вместить всех желающих и не отвечают запросам современного образовательного пространства. Парадоксально, но лучший классический вуз региона до недавнего времени располагался исключительно в непрофильных корпусах — например, в зданиях, построенных под городскую поликлинику, школу и даже коммерческие помещения. Для ТюмГУ новый корпус — первое масштабное здание, построенное специально для задач высшего образования.

«Современные образовательные пространства»: в 2024 году ТюмГУ откроет новый технологичный учебно-лабораторный корпус

Корпус обещает быть одним из самых технологичных в России и не уступать мировым аналогам. Глобальная задача — минимизировать выбросы углекислого газа, поэтому энергия солнца будет использоваться по максимуму. Фокус — на экологичности, озеленении пространства и экономичности энергопотребления.

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В здании будут располагаться 19 лекционных аудиторий, 36 учебных классов, 14 компьютерных классов, актовый зал на 586 человек, просторная столовая и подземная стоянка. Для комфортной индивидуальной и групповой работы — уютные коворкинги, переговорные комнаты, кофейни и внутренний двор.

«Новый корпус станет самым большим по площади корпусом университета и вместе с планируемым межвузовским кампусом решит проблему дефицита площадей для студентов и учёных нашего региона. Это даст импульс развитию университета и региона в целом», — объяснил заведующий лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ Сергей Козлов.

Междисциплинарное пространство

В новом корпусе будут учиться студенты 1–2-го курса всех направлений подготовки в соответствии с образовательной моделью «2 + 2 + 2», которая реализуется в ТюмГУ с 2022 года.

Напомним, система «2 + 2 + 2» подразумевает возможность для студентов менять профиль обучения раз в два года — после первых двух лет обучения в вузе, а затем уже в магистратуре. Новый корпус решит именно логистическую проблему: позволит собрать всех студентов первой «двойки» в одном пространстве, чтобы сделать их обучение ещё более эффективным. Это поможет им в работе над будущими профессиональными проектами, требующими участия большого количества специалистов из разных областей.

Проект нового корпуса

© Пресс-служба ТюмГУ

«Здание рассчитано на 1,5 тысячи человек, но обучение состоит из двух смен. Соответственно, в день здесь смогут находиться до 3 тысяч студентов», — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Корпус станет настоящим междисциплинарным пространством. Студенты будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные дисциплины (дисциплины, которые учащийся сам выбирает для изучения. — RT). Это означает, что те, кто поступил на информатику, могут учиться с теми, кто поступил на социологию, физики — с химиками, а филологи — с биологами. Это научит студентов смотреть на мир сквозь призму нескольких наук, позволит развить мировоззрение и критическое мышление. Именно на стыке разных дисциплин часто рождаются уникальные открытия, отмечают в университете.

Проект нового корпуса

© Пресс-служба ТюмГУ

Доминанта университетского квартала

Проект благотворно скажется не только на студентах, но и в целом на городской среде. Сейчас строится не просто одно здание, а архитектурная доминанта целого университетского квартала. Проект университета переосмысляет пространство всего центра Тюмени.

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В основе концепции — слияние образования, технологий, комфортной среды для студентов, преподавателей и жителей города. Поэтому возведение корпуса ведётся при непосредственном участии горожан и консультациях с ними — такой подход называется соучаствующим проектированием.

Современное архитектурное пространство сделает университет центром притяжения профессионалов, создающих экономику будущего, построенную на креативных и наукоёмких решениях. В новом корпусе будут учиться, исследовать и создавать инновации студенты и учёные со всей страны и из зарубежных стран.

«Мы часто говорим о том, что пришло время развивать современные образовательные пространства. Теперь стало особенно очевидно, что делать это необходимо вместе со всеми интересантами — студентами и абитуриентами, преподавателями и исследователями, представителями регионального управления и бизнеса. Только такой подход позволит учесть все запросы и ответит на все ключевые вопросы. Этим принципом мы руководствуемся при строительстве главного корпуса ТюмГУ», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

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