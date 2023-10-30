«Вопросы технологического развития»: в Тюмени создают инновации в сфере рационального природопользования

Учёные из Тюменского государственного университета представили свои передовые разработки на ежегодном форуме «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий». Тюменские химики работают над технологиями, которые позволят минимизировать издержки добывающей отрасли и найти применение побочным продуктам бурения. Кроме того, учёные создают инновационные присадки к авиационному топливу — это важно для безопасности полётов и замещения импорта авиационной техники.

В Тюмени стартовал ежегодный форум «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий». Его организаторами выступили Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Тюменский государственный университет. Ключевой темой форума стало рациональное природопользование, участники мероприятия обсудили вопросы переработки углеводородов.

«Мероприятие, которое на протяжении нескольких лет проводит Научный центр мирового уровня, растёт и содержательно, и в географическом плане. Его участниками становятся специалисты из регионов и стран, они поднимают наиболее актуальные и где-то сложные вопросы технологического развития, трансформационные вызовы. Для университета важно, что дискуссия проходит в соответствии с нашими ключевыми проектами и задачами, которые важны для тюменского региона», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

© Пресс-служба ТюмГУ

Инновации для нефтегазовой отрасли

Тюменские учёные работают в рамках стратегического проекта «Природовдохновлённый инжиниринг». Проект реализуется при поддержке правительственной программы «Приоритет 2030».

Исследователи решают важную для добывающей отрасли задачу — разрабатывают химические катализаторы, способные повысить эффективность переработки побочных продуктов нефте- и газодобычи.

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Так, при добыче природного газа образуется побочный продукт в виде газового конденсата — смеси жидких углеводородов, отделившихся от газа из-за снижения давления и температуры в недрах в результате бурения скважины.

Учёные ТюмГу создают методику, которая позволит получать из конденсата метан, который можно будет по газопроводу транспортировать с основным потоком природного газа. Методика включает два этапа. Сначала конденсат делится на две части, из одной получают водород. А при соединении водорода с оставшимся конденсатом уже получают метан.

Второе направление — переработка попутного нефтяного газа. Попутный нефтяной газ выходит на поверхность в процессе нефтедобычи, его состав отличается от состава природного газа и содержит, наряду с метаном, примеси из других углеводородов. Если раньше попутный природный газ просто сжигали на месте, то сейчас учёные и добывающие компании ищут способы найти ему полезное применение.

Химики ТюмГУ разрабатывают методы перевода этого газа в жидкий продукт прямо на месторождении, чтобы его можно было транспортировать по нефтепроводам или с помощью нефтевозов на «большую землю». Такие продукты используются и на месте в качестве автомобильного топлива.

© Пресс-служба ТюмГУ

Для запуска этих химических реакций учёные разработали специальные соединения-катализаторы. Исследователи ТюмГУ применяют максимально экологичные и природоохранные подходы при создании новых химических технологий.

Топливные присадки

Возобновляемые технологии сами могут становиться источником инноваций. Например, тюменские исследователи совместно со специалистами ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» занимаются анализом топливных присадок, получаемых из возобновляемого природного сырья.

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Учёные разрабатывают систему контроля качества противоизносных присадок к топливам для авиационных газотурбинных двигателей, которые создаются сейчас в рамках стратегии импортозамещения. Качественные присадки повышают эксплуатационные свойства топлив, обеспечивая надёжность работы авиационной аппаратуры, объяснили разработчики.

Например, некоторые из проанализированных химиками ТюмГУ присадок улучшают растворимость примесей воды в топливе, что препятствует их кристаллизации и забивке фильтров подачи во время полёта самолёта при минусовой температуре за бортом.

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