В ТюмГУ рассказали про образовательный кластер по карбоновой тематике

В Тюменском государственном университете рассказали про первый в России карбоновый полигон. Он создан на базе биостанции на озере Кучак. Особое внимание здесь уделяется образованию студентов и школьников, обучению специалистов индустрий в области декарбонизации, устойчивого развития, глобального изменения климата, парниковых газов и цикла углерода.

«Быть пионером очень непросто. Мы «зашили» тему карбонового полигона в наш стратегический проект «Экосистемы будущего: инжиниринг углерод-секвестирующих био- и экосистем в регенеративном землепользовании» программы вуза «Приоритет 2030». Это позволяет нам всегда быть сосредоточенными на этой теме, поступательно двигаться вперёд», — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

© Пресс-служба ТюмГУ

В ТюмГУ формируется летний образовательный кластер по карбоновой тематике.

Карбоновые полигоны — относительно новые институции с уникальной экосистемой, специально отобранные для ведения научной работы по контролю климатически активных газов. Операторами полигонов становятся университеты и научные организации.

Сравнительно недавно карбоновые полигоны были созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Летом 2023 года на озере Кучак состоялось несколько образовательных событий, которые в будущем станут традиционными.

© Пресс-служба ТюмГУ

Первая Международная карбоновая школа Zero Carbon для школьников и студентов объединила 100 человек из 13 регионов России и пяти стран. С участниками работали педагоги из «Сириуса» и ведущих вузов страны. У юных исследователей была возможность попасть в передовые лаборатории Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO). Самое главное, что многие участники попробовали заниматься наукой и исследованиями в экологическом векторе.

Ближе к сентябрю на полигоне завершилась стажировка участников российско-китайской программы подготовки специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов. Они приехали в Тюмень из разных вузов, научных организаций и промышленных предприятий России. Участники слушали лекции, выполняли практические задания, посвящённые различным вопросам углеродного регулирования. Вместе с экспертами обсуждали, как сегодня организуются и оцениваются климатические проекты, какие существуют методы измерений климатически активных газов для разных природных объектов и особенности использования беспилотных летательных аппаратов для идентификации природно-техногенных процессов.

Напомним, первую в России образовательную программу профессиональной переподготовки специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов и работе на углеродных рынках запустили Тюменский госуниверситет и крупнейший научно-образовательный консорциум в области низкоуглеродного развития CE&D в партнёрстве с СИБУРом и при участии китайских партнёров.

© Пресс-служба ТюмГУ

Осмыслению экологических проблем и вызовов, взаимодействию природы, людей и времени была посвящена Летняя школа «Будущее людей и будущее природы: гуманитарные и естественно-научные перспективы», организованная Антропошколой ТюмГУ при поддержке гранта Правительства РФ. Участниками школы стали студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры из Тюмени, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Китая и Индии.

Особенностью карбонового полигона на озере Кучак является большое разнообразие экосистем — от болотных и озёрных до лесных и луговых, что делает его местоположение уникальным и даёт возможность объективно оценить различия в поглотительном потенциале разных экосистем в однородных климато-географических условиях. Итоговым аккордом образовательного сезона на Кучаке стала VIII Полевая школа по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных.

© Пресс-служба ТюмГУ

Она оказалась ещё одним заметным научным событием всероссийского масштаба, которое привлекло аспирантов и молодых специалистов в Тюмень для знакомства с новейшими методами и подходами в исследовании животного населения почв при глобальном изменении климата.

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Рекламодатель: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» https://www.utmn.ru/