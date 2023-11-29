На Конгрессе молодых учёных обсудили роль химии в экономике

В рамках Конгресса молодых учёных прошла дискуссия на тему «Какова химия, такова и жизнь». В названии сессии процитирован министр химической промышленности СССР Леонид Костандов, который реализовал программу химизации в стране.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, химия является системообразующей отраслью всей экономики.

«Если посмотреть вокруг, то мы не сможем найти ни одного изделия, которое бы не было сделано с применением химической продукции. Химический комплекс страны составляет 12% от всей обрабатывающей промышленности и обеспечивает современными материалами все отрасли», — сказал он.

Со своей стороны, заместитель директора Института неорганической химии имени Курнакова Российской академии наук Андрей Вошкин отметил, что бизнесу нужны технологии.

«На базе вузов необходимо создавать инженерные центры, которые будут сфокусированы на областях, испытывающих потребность в кадрах. Частично обучение в таких центрах будет проходить на производственных площадках предприятий», — пояснил он.

По словам участников дискуссии, только баланс между фундаментальной наукой и прикладной позволит решать задачу технологической защищённости страны.

Ранее на Конгрессе молодых учёных заявили о планах создания в России общедоступной блокчейн-сети.