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На Конгрессе молодых учёных заявили о планах создания в России общедоступной блокчейн-сети

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МФТИ вместе с ведущими российскими университетами и научными организациями планирует запустить в России на основе технологии распределённого реестра инфраструктуру для размещения некоммерческих и коммерческих проектов.
На Конгрессе молодых учёных заявили о планах создания в России общедоступной блокчейн-сети
  • РИА Новости
  • © Фотохост Конгресса молодых учёных

Общедоступная блокчейн-сеть будет отличаться от всех существующих в стране сетей наличием независимых валидаторов.

Управление сетью будет осуществляться на основании голосования, а техническую поддержку проекту обеспечит команда лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра «Идея».

Сдерживающим фактором динамичного развития блокчейн-проектов в России является отсутствие децентрализованной публичной сети с возможностью оплаты транзакций не в криптовалюте, а в рублях.

Как отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, развитие блокчейна в России зависит от двух ключевых факторов: наличие общедоступных сетей и их децентрализация, которая минимизирует риски для пользователей.

«Что это даёт? Если один элемент сети по той или иной причине не работает, сеть продолжит жить, и это обстоятельство не отразится на других участниках процесса. Подобный проект общей городской блокчейн-сети есть, например, уже в Китае. Настало время и в России сделать нечто подобное —  прогрессивную и удобную для пользователей общедоступную сеть», — разъяснил он.

Руководитель лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра «Идея» Александр Беленов отметил, что у разработчиков блокчейн-проектов в Российской Федерации появится возможность запускать свои смарт-контракты на существующей блокчейн-сети, не организуя поддержку собственной инфраструктуры.

«Причём эта сеть позволит создавать решения под любую нагрузку», — подчеркнул он, добавив, что для функционирования проекта не потребуется лицензия ЦБ.

В конце сентября российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк подготовили пошаговый план для запуска расчётов на базе технологии блокчейн.

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