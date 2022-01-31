Политолог Почта прокомментировал слова Небензи о возможных провокациях со стороны Украины
- AFP
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«По отношению к Донбассу действительно могут быть провокации со стороны самых различных сил», — отметил политолог.
Среди таких сил он назвал «националистов и бандеровцев», а также напомнил, что ранее из Донбасса уже поступали сообщения о проведении съёмок якобы провокации.
«Поэтому исключать это совершенно невозможно», — подчеркнул Почта.
Ранее Небензя заявил, что Россия не может исключать провокации с украинской стороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.