Постпред России Небензя не исключил провокаций со стороны Украины

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Россия не исключает провокации с украинской стороны. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Постпред России Небензя не исключил провокаций со стороны Украины
  • ©Atlgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images

«Мы не можем исключить провокаций с украинской стороны. (самопровозглашённые ДНР и ЛНР. — RT) заявили, что такие провокации могут произойти», — сказал Небензя.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.

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