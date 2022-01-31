Постпред России Небензя не исключил провокаций со стороны Украины

Россия не исключает провокации с украинской стороны. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Мы не можем исключить провокаций с украинской стороны. (самопровозглашённые ДНР и ЛНР. — RT) заявили, что такие провокации могут произойти», — сказал Небензя.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.