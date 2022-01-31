Постпред Небензя напомнил, что Россия не угрожала Украине «вторжением»

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Россия ни разу не угрожала Украине «вторжением», заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя во время инициированного Соединёнными Штатами заседания Совбеза.
Постпред Небензя напомнил, что Россия не угрожала Украине «вторжением»
  • ©Atilgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images

«Ни одной угрозы о «планируемом» вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за всё это время не прозвучало», — сказал российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что Москва, наоборот, категорически опровергала подобные обвинения.

«Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение», — добавил он.

Во время заседания постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожает» начать военные действия, «если её требования не будут выполнены».

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