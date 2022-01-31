Постпред Небензя напомнил, что Россия не угрожала Украине «вторжением»
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«Ни одной угрозы о «планируемом» вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за всё это время не прозвучало», — сказал российский дипломат.
Небензя подчеркнул, что Москва, наоборот, категорически опровергала подобные обвинения.
«Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение», — добавил он.
Во время заседания постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожает» начать военные действия, «если её требования не будут выполнены».