Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожала» начать боевые действия

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины заявила, что Россия «угрожает» начать военные действия, «если её требования не будут выполнены».
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожала» начать боевые действия
  • ©Alex Wong/Getty Images

«В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены», — сказала американский дипломат.

Американский дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» России идёт речь.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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