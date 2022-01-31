Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожала» начать боевые действия

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины заявила, что Россия «угрожает» начать военные действия, «если её требования не будут выполнены».

«В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены», — сказала американский дипломат.

Американский дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» России идёт речь.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.