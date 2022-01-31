Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожала» начать боевые действия
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«В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены», — сказала американский дипломат.
Американский дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» России идёт речь.
В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.