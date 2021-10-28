Кожевникова прокомментировала высказывание Моргенштерна о Дне Победы
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«Конечно, когда ты такое слышишь, у тебя внутри просто сжимается всё. Потому что мы должны понимать... если у нас нет прошлого, то не будет ничего в будущем», — сказала она.
По словам Кожевниковой, ей обидно, что молодёжь не имеет возможности пообщаться со старшим поколением.
Она рассказала, что вместе с дедушкой — ветераном войны — писала книгу о его подвигах. Также актриса поделилась тем, что её дедушка рассказывал школьникам и курсантам о войне.
25 октября стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна.
Адвокат Моргенштерна сообщил о готовности рэпера объяснить СК своё высказывание.