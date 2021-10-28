Кожевникова прокомментировала высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Актриса Мария Кожевникова в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала заявление рэпера Алишера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.

«Конечно, когда ты такое слышишь, у тебя внутри просто сжимается всё. Потому что мы должны понимать... если у нас нет прошлого, то не будет ничего в будущем», — сказала она.

По словам Кожевниковой, ей обидно, что молодёжь не имеет возможности пообщаться со старшим поколением.

Она рассказала, что вместе с дедушкой — ветераном войны — писала книгу о его подвигах. Также актриса поделилась тем, что её дедушка рассказывал школьникам и курсантам о войне.

25 октября стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна.

Адвокат Моргенштерна сообщил о готовности рэпера объяснить СК своё высказывание.