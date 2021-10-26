Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера Алишера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.
Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, председатель... поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Стрижову организовать проверку», — отмечается в заявлении. 

Уточняется, что в ходе проверки планируется установить, есть ли в высказываниях рэпера нарушения законодательства.

Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Позднее депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера.

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал слова Моргенштерна.

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