Моргенштерн заявил о готовности объяснить СК свои слова о Дне Победы
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- РИА Новости
Об этом юрист сказал РИА Новости.
«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут... Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание», — отметил Жорин.
Вместе с этим адвокат подчеркнул, что рэпер пока не получал повесток.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.
25 октября стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.
Позднее депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера.
Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал слова Моргенштерна.