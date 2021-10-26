Моргенштерн заявил о готовности объяснить СК свои слова о Дне Победы

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера Алишера Моргенштерна, заявил о готовности музыкального исполнителя объяснить СК свои высказывания о Дне Победы.

Об этом юрист сказал РИА Новости.

«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут... Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание», — отметил Жорин.

Вместе с этим адвокат подчеркнул, что рэпер пока не получал повесток.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.

25 октября стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Позднее депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера.

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал слова Моргенштерна.