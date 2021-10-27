Общественники просят Генпрокуратуру проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой о проверке высказывания рэпера Алишера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.

Обращение в Генпрокуратуру направили общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

Высказывание Моргенштерна, по мнению руководителя ФПБК Виталия Бородина, подпадает под ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»).

«Считаю, что это оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны, соответственно, его высказывания подпадают под уголовную ответственность. Согласно статье 354.1 УК России, это распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России», — говорится в письме за подписью Бородина.

Общественники просят Генпрокуратуру провести проверку изложенных в письме обстоятельств, принять меры прокурорского реагирования и возбудить уголовное дело.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна.

Адвокат Моргенштерна сообщил о готовности рэпера объяснить СК своё высказывание.

25 октября стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Позднее депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера.

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал слова Моргенштерна.