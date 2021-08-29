В России площадь природных пожаров сократилась более чем на 20%

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В России за минувшие сутки общая площадь лесных пожаров уменьшилась на 22,5%, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«Общая площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 22,5% — до 240 тыс. га», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки 28 августа потушили 63 лесных пожара на площади 71 333 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где действует 23 пожара на площади 241 642 га и в Иркутской области (11 пожаров на площади 35 932 га).

Ранее первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершено.

24 августа сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.

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