В России площадь природных пожаров сократилась более чем на 20%
«Общая площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 22,5% — до 240 тыс. га», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что за минувшие сутки 28 августа потушили 63 лесных пожара на площади 71 333 га.
Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где действует 23 пожара на площади 241 642 га и в Иркутской области (11 пожаров на площади 35 932 га).
Ранее первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершено.
24 августа сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.