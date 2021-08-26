Замглавы МЧС рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии
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«Буквально двое суток назад я вернулся из очередной командировки — президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там фоновое остаётся в зоне контроля этих пожаров», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Якутии потушили природный пожар на площади 250 тыс. га.
24 августа сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.