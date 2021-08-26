В Якутии потушили природный пожар на площади 250 тысяч гектаров

Короткая ссылка
Природный пожар общей площадью 250 тыс. га на территории трёх районов Якутии ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трёх районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на территории Горного улуса лесных пожаров не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить