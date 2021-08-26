В Якутии потушили природный пожар на площади 250 тысяч гектаров
«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трёх районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент на территории Горного улуса лесных пожаров не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.