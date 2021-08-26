В Якутии потушили природный пожар на площади 250 тысяч гектаров

Природный пожар общей площадью 250 тыс. га на территории трёх районов Якутии ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трёх районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на территории Горного улуса лесных пожаров не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.