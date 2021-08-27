Сотрудники МЧС ликвидировали девять природных пожаров в Якутии
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Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Всего в Якутии на данный момент действуют 46 пожаров на площади более 451,4 тыс. га.
«На тушении задействовано 1,1 тыс. человек и 97 единиц техники, привлечённых органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны», — говорится в заявлении ведомства.
Особое внимание уделяется возгораниям в Усть-Майском районе, где зафиксировано девять очагов природных пожаров.
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян ранее заявил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершено.