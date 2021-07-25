Умер директор НМИЦ гематологии Минздрава России
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Об этом сообщается на сайте Минздрава России.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Савченко.
Ранее сообщалось, что скончался нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов.