Умер директор НМИЦ гематологии Минздрава России

Директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко скончался в возрасте 69 лет.

Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Савченко.

Ранее сообщалось, что скончался нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов.