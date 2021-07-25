Умер директор НМИЦ гематологии Минздрава России

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Директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко скончался в возрасте 69 лет.
Умер директор НМИЦ гематологии Минздрава России
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Савченко.

Ранее сообщалось, что скончался нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов.

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