Умер академик РАН Александр Потапов

Нейрохирург Александр Потапов, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, скончался 15 мая. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что Потапов «долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом-реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии».

С 1989 по 2014 год он был заместителем директора Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас — НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Минздрава России) Александра Коновалова. В декабре 2014-го Потапов возглавил этот институт, а в 2019-м стал научным руководителем НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам Александра Потапова», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что академик Российской академии наук, выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.