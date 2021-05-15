Умер академик РАН Александр Потапов

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Нейрохирург Александр Потапов, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, скончался 15 мая. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Умер академик РАН Александр Потапов
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Отмечается, что Потапов «долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом-реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии». 

С 1989 по 2014 год он был заместителем директора Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас — НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Минздрава России) Александра Коновалова. В декабре 2014-го Потапов возглавил этот институт, а в 2019-м стал научным руководителем НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам Александра Потапова», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что академик Российской академии наук, выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.

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