Умер академик РАН Иосиф Атабеков

Академик Российской академии наук (РАН), выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.

Об этом говорится на официальной странице МГУ им. Ломоносова в Facebook.

«После тяжёлой и продолжительной болезни 7 апреля ушёл из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков — основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране», — указывается в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 46 лет он заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире.

«Более полувека Атабеков также возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель науки России, профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Загвязинский скончался в возрасте 91 года.