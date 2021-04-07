Умер академик РАН Иосиф Атабеков

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Академик Российской академии наук (РАН), выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.
Умер академик РАН Иосиф Атабеков
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом говорится на официальной странице МГУ им. Ломоносова в Facebook.

«После тяжёлой и продолжительной болезни 7 апреля ушёл из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков — основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране», — указывается в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 46 лет он заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире. 

«Более полувека Атабеков также возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель науки России, профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Загвязинский скончался в возрасте 91 года.

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