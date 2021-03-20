Умер профессор ТюмГУ Владимир Загвязинский

Заслуженный деятель науки России, профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Загвязинский скончался в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе вуза.

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