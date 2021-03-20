Умер профессор ТюмГУ Владимир Загвязинский

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Заслуженный деятель науки России, профессор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Загвязинский скончался в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Умер профессор ТюмГУ Владимир Загвязинский
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«С глубоким прискорбием сообщаем, что утром 20 марта 2021 года на 92-м году жизни скончался Владимир Ильич Загвязинский, российский учёный, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, действительный член Российской академии образования, заведующий академической кафедрой методологии и теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета», — говорится в сообщении.

Коллектив вуза выразил соболезнования семье профессора. Прощание с Загвязинским состоится во вторник, 23 марта.

В январе стало известно о смерти директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского.

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