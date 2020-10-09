Коллектив ТюмГУ выразил соболезнования в связи со смертью ректора и президента вуза. Доктор философских наук, профессор, академик Российской академии образования, научный руководитель Тюменского госуниверситета Геннадий Куцев ушёл из жизни 9 октября в возрасте 82 лет.

«Это большая потеря для университета, для всего российского образования. От нас ушёл талантливый и мудрый человек, блистательный организатор, Геннадий Филиппович возглавлял вуз более 20 лет. Благодаря ему ТюмГУ стал не только ведущим инновационным вузом региона, но и вошёл в когорту лучших классических университетов страны», — цитирует «Вслух.ру» врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука.

Также Романчук подчеркнул, что это личная потеря для тысяч тюменцев, поскольку именно Куцев построил современные корпуса вуза, создал академическую гимназию при ТюмГУ, открыл перспективные направления подготовки.