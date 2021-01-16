Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

Директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.

Как отмечается, Вишневский был выдающимся учёным, его считали главным демографом всего пост-советского пространства. Он внёс большой вклад не только в демографическую науку, но и в социальную историю, экономику народонаселения.

Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций — ООН, ЮНЕСКО и других.

Автор более 500 публикаций, среди которых не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж «Перехваченные письма» был номинирован на Букеровскую премию.