Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

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Директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.
Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как отмечается, Вишневский был выдающимся учёным, его считали главным демографом всего пост-советского пространства. Он внёс большой вклад не только в демографическую науку, но и в социальную историю, экономику народонаселения.

Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций — ООН, ЮНЕСКО и других.

Автор более 500 публикаций, среди которых не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж «Перехваченные письма» был номинирован на Букеровскую премию.

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