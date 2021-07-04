Уровень воды в реке Бельбек в Крыму повысился почти на 2,5 метра
- ©Бельбекская долина. Крым / Татьяна Крылова
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«По данным Крымского гидрометцентра, уровень воды в реке Бельбек повысился на 2 м 40 см», — сказали в ведомстве.
По словам местных жителей, уровень воды в реке существенно перекрыл рекордный показатель 1981 года.
Об этом, как пишет агентство, свидетельствует видео, снятое на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района. Судя по кадрам, там река вышла из берегов.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна госпитализирована.
Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков. В Куйбышево подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Бахчисарайском районе выпало 133 мм осадков — две месячные нормы.