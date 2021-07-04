Уровень воды в реке Бельбек в Крыму повысился почти на 2,5 метра

Уровень воды в реке Бельбек в Крыму повысился на 2,4 м, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

«По данным Крымского гидрометцентра, уровень воды в реке Бельбек повысился на 2 м 40 см», — сказали в ведомстве.

По словам местных жителей, уровень воды в реке существенно перекрыл рекордный показатель 1981 года.

Об этом, как пишет агентство, свидетельствует видео, снятое на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района. Судя по кадрам, там река вышла из берегов.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна госпитализирована.

Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков. В Куйбышево подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Бахчисарайском районе выпало 133 мм осадков — две месячные нормы.