На юго-западе Крыма начали эвакуировать людей из подтопленных домов

Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин заявил, что спасатели уже начали эвакуировать людей из подтопленных домов на юго-западе полуострова.

«Произошло подтопление в населённом пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что группировка сил в районе подтоплений наращивается и ситуация на месте находится под контролем.

Как ранее сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района.