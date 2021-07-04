На юго-западе Крыма начали эвакуировать людей из подтопленных домов

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Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин заявил, что спасатели уже начали эвакуировать людей из подтопленных домов на юго-западе полуострова.
На юго-западе Крыма начали эвакуировать людей из подтопленных домов
  • © Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова
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«Произошло подтопление в населённом пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что группировка сил в районе подтоплений наращивается и ситуация на месте находится под контролем.

Как ранее сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района.

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