Спасатели возводят дамбу в Бахчисарайском районе Крыма
- © Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова
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«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошёл один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселён», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Крючков добавил, что в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют с помощью ГАЗ-66.
«В селе Куйбышево затопило дорогу, движение пока приостановлено. Всё находится под контролем», — отметил Крючков.
Как ранее сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района.
В МЧС предупреждали о возможном подъёме уровней воды в реках на 0,5—1,5 м и сходе селевых потоков в Крыму.