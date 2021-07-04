Спасатели возводят дамбу в Бахчисарайском районе Крыма

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Спасатели возводят дамбу около села Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе Крыма, чтобы избежать подтоплений, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Спасатели возводят дамбу в Бахчисарайском районе Крыма
  • © Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова
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«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошёл один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселён», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Крючков добавил, что в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют с помощью ГАЗ-66.

«В селе Куйбышево затопило дорогу, движение пока приостановлено. Всё находится под контролем», — отметил Крючков.

Как ранее сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района.

В МЧС предупреждали о возможном подъёме уровней воды в реках на 0,5—1,5 м и сходе селевых потоков в Крыму.

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