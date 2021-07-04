Одна женщина погибла из-за опасной погоды в Крыму

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Одна женщина погибла в крымском селе Куйбышеве в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Одна женщина погибла из-за опасной погоды в Крыму
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«Информация о двух женщинах в селе Куйбышеве — одна погибла, одна в больнице», — сообщили там.

В МЧС ранее предупреждали о возможном подъёме уровня воды в реках на 0,5—1,5 м и сходе селевых потоков в Крыму.

Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиного Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков.

В Куйбышево подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.

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