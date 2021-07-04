В Бахчисарайском районе Крыма выпали две месячные нормы осадков

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Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что «в Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра — две месячных нормы».
В Бахчисарайском районе Крыма выпали две месячные нормы осадков
  • ©Бельбекская долина. Крым / Татьяна Крылова

«В горах Ай-Петри — 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале — 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте — 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия — 30 миллиметров, месячная норма», — цитирует РИА Новости Любецкую.

В МЧС ранее предупреждали о возможном подъёме уровня воды в реках на 0,5—1,5 м и сходе селевых потоков в Крыму.

Спасатели начали работы по возведению дамбы около села Соколиного Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений из-за обильных осадков.

В Куйбышево подтопленными остаются более 50 частных домов, сотрудники МЧС проводят эвакуацию населения.

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