Синоптик прогнозирует «коралловый» апрель в Москве

В Москве в этом году ожидается «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, жёлтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы», — цитирует его РИА Новости.

При этом возможен небольшой дефицит осадков.

«Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями», — пояснил Тишковец.

Он напомнил, что в Москве дневная норма для апреля +10,4 °С.

Ранее Тишковец рассказал, что процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся после 10 апреля.

В интервью URA.RU он также заявил, что в России в этом году будет «персиковое» лето.