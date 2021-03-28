Синоптик прогнозирует «коралловый» апрель в Москве
- АГН «Москва»
«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, жёлтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы», — цитирует его РИА Новости.
При этом возможен небольшой дефицит осадков.
«Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями», — пояснил Тишковец.
Он напомнил, что в Москве дневная норма для апреля +10,4 °С.
Ранее Тишковец рассказал, что процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся после 10 апреля.
В интервью URA.RU он также заявил, что в России в этом году будет «персиковое» лето.