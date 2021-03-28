Синоптик прогнозирует «коралловый» апрель в Москве

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В Москве в этом году ожидается «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик прогнозирует «коралловый» апрель в Москве
  • АГН «Москва»

«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, жёлтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы», — цитирует его РИА Новости.

При этом возможен небольшой дефицит осадков.

«Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями», — пояснил Тишковец.

Он напомнил, что в Москве дневная норма для апреля +10,4 °С.

Ранее Тишковец рассказал, что процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся после 10 апреля.

В интервью URA.RU он также заявил, что в России в этом году будет «персиковое» лето.

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