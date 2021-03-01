Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве начнётся процесс активного пробуждения природы.
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, пробуждение природы, согласно прогнозам, должно начаться после 10 апреля.

«Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку +5 °С и выше, тогда и пойдёт бурный расцвет всей природы», — отметил он.

Вместе с этим синоптик добавил, что если всё сложится так, что вторая декада будет около нормы, то третья декада будет её превышать.

«Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москву в марте ожидает изменчивая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить