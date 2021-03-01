Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве начнётся процесс активного пробуждения природы.

Как он рассказал РИА Новости, пробуждение природы, согласно прогнозам, должно начаться после 10 апреля.

«Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку +5 °С и выше, тогда и пойдёт бурный расцвет всей природы», — отметил он.

Вместе с этим синоптик добавил, что если всё сложится так, что вторая декада будет около нормы, то третья декада будет её превышать.

«Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москву в марте ожидает изменчивая погода.