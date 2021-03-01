Синоптик прогнозирует изменчивую погоду в России в марте

В России в марте ожидается частая смена тёплой и холодной погоды. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температурный фон в текущем месяце прогнозируется около нормы.

«По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой тёплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трёх фазах», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что температурный фон, в основном, ожидается около нормы. Показатели ниже нормы стоит ожидать только на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке Европейской части России и севере Средней Сибири.

«Самое главное, что эта норма в марте — это средняя по больнице... Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов», — добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о температурном фоне прошедшей зимы в Москве.