Синоптик спрогнозировал аномальное количество осадков в марте в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны ожидается аномальное количество осадков в марте.

«Избыток — количество осадков больше нормы — ожидается на самом северо-западе страны: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская области. Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, Урале (в Екатеринбурге, Челябинской, Курганской областях), также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что избыточное количество осадков будет в Бурятии, на юге Иркутской области, западе Забайкальского края и Чукотке.

Вместе с этим дефицит осадков в марте будет на севере Сибири.

Вильфанд уточнил, что избыток осадков не подразумевает каждодневных дождей. В регионах в этом плане ожидаются неоднородность и «чередование периодов».

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