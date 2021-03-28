Тишковец прогнозирует «персиковое» лето в России

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Летний период в центральной части России ожидается на 1—2 °С теплее климатической нормы, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец прогнозирует «персиковое» лето в России
  • Reuters

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет «оранжевое» — на 1—2 °С теплее положенной нормы. Я бы назвал его «персиковым», — заявил он в интервью URA.RU.

Тишковец отметил, что если количество осадков в июне и августе ожидается в пределах нормы, то в июле жители Центральной России испытают дефицит осадков, который «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето 2021 года будет тёплым в большинстве российских регионов.

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