Тишковец прогнозирует «персиковое» лето в России

Летний период в центральной части России ожидается на 1—2 °С теплее климатической нормы, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет «оранжевое» — на 1—2 °С теплее положенной нормы. Я бы назвал его «персиковым», — заявил он в интервью URA.RU.

Тишковец отметил, что если количество осадков в июне и августе ожидается в пределах нормы, то в июле жители Центральной России испытают дефицит осадков, который «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето 2021 года будет тёплым в большинстве российских регионов.