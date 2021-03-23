Синоптик прогнозирует тёплое лето в этом году в России

Лето 2021 года будет тёплым в большинстве российских регионов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, холодной весны и холодного лета не прогнозируется.

Он отметил, что на протяжении всего лета на юге европейской части России будет дефицит осадков.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов рассказал, может ли лето в России стать длиннее.