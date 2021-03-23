Синоптик прогнозирует тёплое лето в этом году в России
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- РИА Новости
«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, холодной весны и холодного лета не прогнозируется.
Он отметил, что на протяжении всего лета на юге европейской части России будет дефицит осадков.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов рассказал, может ли лето в России стать длиннее.