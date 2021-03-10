Эксперт рассказал, может ли лето в России стать длиннее

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов рассказал, может ли лето в России стать длиннее.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что идёт глобальное потепление, возможно, через какое-то время лето будет начинаться в апреле, а заканчиваться в ноябре.

«Если у нас, условно говоря, май потеплеет даже на 4 °С, это уже будет не май, а июнь. Соответственно, при потеплении порядка 10 °С тот период, который мы называем летом, когда температура днём поднимается до +20 °С, будет наступать уже в апреле. А окончание лета сместится с августа на октябрь, а то и на ноябрь», — сказал эксперт.

Как отметил Семёнов, примерно за последние 30 лет начало зимы уже сместилось на более поздний срок, более чем на две недели, а начало весны происходит раньше примерно на неделю.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.