Синоптик рассказал о погоде в начале апреля в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в начале апреля в столице.

«Конец марта выдался очень тёплый, и вот это тепло продолжится и в начале апреля. Завтра погода будет солнечной. Во вторник будет подходить атмосферный фронт с запада-северо-запада. Соответственно, со вторника по субботу будет облачно с прояснениями. В ночь на понедельник ещё минус, ожидается -5...-3 °С, а днём +7...+10 °С. Во вторник ночью -4...-2 °С, днём +8...+10 °С. В ночь на среду +4 °С, днём +8...+10 °С», — сказал Цыганков.

Синоптик отметил, что из-за облачности ночные температуры в начале апреля будут положительными.

«Ночью на четверг +3 °С, днём +10...+15 °С. В ночь на пятницу 0...+5 °С, днём +5...+10 °С с дождём. В субботу, по прогнозам, немножко прохладнее. В ночь -1...+4 °С, а днём +4...+9 °С. Но с учётом того что ветер будет северным, возможно, близится похолодание», — добавил он.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летний период в центральной части России будет на 1—2 °С теплее климатической нормы.